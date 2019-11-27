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Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi oğulları kimdir? Ertuğrul Gazi nasıl öldü?

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman izleyenlerine heyecanlı dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Her hafta yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi uzun zamandır büyük bir heyecanla bekleniyordu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatıldığı dizinin başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. Tüm Kuruluş Osman takipçileri Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi oğulları kimdir? Ertuğrul Gazi nasıl öldü? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Ertuğrul Gazi'nin hayatı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi oğulları kimdir? Ertuğrul Gazi nasıl öldü? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'da Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlatılıyor. Uzun zamandır heyecanla beklenen dizi yayın hayatına başladı. Her hafta yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak olan dizinin  başrolünde yakışıklı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. Ertuğrul Gazi'ye dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
ERTUĞRUL GAZİ KİMDİR?
Anadolu Selçuklu Devleti'nin Bizans İmparatorluğu sınırında bulunan uç emirliklerindeki Türk sayısı, 1243 yılında gerçekleşen Kösedağ Muharebesi sonrasında Anadolu'da başlayan Moğol baskısı sebebiyle artış göstermiş; buna paralel olarak Bizans topraklarına yapılan akınlar artmıştı. Bu akınlar sonucunda, Bizans topraklarında ikinci halka uc beylikleri kurulmaya başladı. 13. yüzyılın ikinci yarısında bu beyliklerin en güçlüsü konumunda olan ve Kütahya civarında hüküm süren Germiyanoğulları Beyliği, 1300'lere doğru Batı Anadolu'da fetihler yaparak üçüncü halka uc beyliklerinin kurulmasını sağladı. Sultan Öyüğü (günümüzde Eskişehir) bölgesinde, ucun en ileri hattı olan Söğüt'te yerleşen Türk boyunun başında Ertuğrul Gazi bulunmaktaydı. Ertuğrul Gazi'ye bağlı boyun bu bölgeye ne zaman ve nasıl geldiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, konu hakkında farklı görüşler mevcuttur.
 

 
ERTUĞRUL GAZİ NASIL ÖLDÜ? 
Ertuğrul Gazi, yöneticiliği döneminde aşiretinin nüfusunun az olmasından dolayı barış merkezli, tedbirli ve ihtiyatlı bir siyaset izledi. Çevresinde bulunan Türkmen beylikleri ve Bizans (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) tekfurlarıyla daima iyi geçinip onların durumlarını ve siyasi şartları gayet iyi değerlendirerek başında bulunduğu aşiretini ve idaresi altında yaşayanları sulh ve sükûn içinde yaşattı. Ertuğrul Gazi, emri altındaki topraklarda yaşayan halk tarafından çok sevilen ve sayılan bir kişiydi. Söğüt'teki Hıristiyan tebaası da Ertuğrul Gazi'yi yürekten seviyor ve sayıyordu. Yurt tuttuğu bölgede huzur ve güveni sağladı. Ertuğrul Gazi, 1281 senesinde 93 yaşlarında iken Söğüt'te vefat etti.
 
ERTUĞRUL GAZİ'NİN TÜRBESİ NEREDE?
Türbesi Söğüt'tedir. Her yıl eylül ayının 2.haftası pazar günü anma törenleri yapılmaktadır.

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