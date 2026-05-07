İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2026 Perşembe / 21 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2534
  • EURO
    53,3995
  • ALTIN
    6900.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzincan Adliyesi'nde zimmet soruşturması: Mübaşir tutuklandı
Güncel

Erzincan Adliyesi'nde zimmet soruşturması: Mübaşir tutuklandı

Erzincan Adliyesi bünyesinde yaklaşık 30 yıldır görev yapan mübaşir A.T., zimmet suçlaması kapsamında tutuklandı.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
Erzincan Adliyesi'nde zimmet soruşturması: Mübaşir tutuklandı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuya ait yaklaşık 25 bin liranın zimmete geçirildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma çerçevesinde adliye içerisindeki işlem kayıtları ile evrak hareketlerinin geriye dönük incelendiği öğrenildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

  • Erzincan Adliyesi
  • Mübaşir A.T.
  • Zimmet Suçlama

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.