Erzincan Adliyesi'nde zimmet soruşturması: Mübaşir tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuya ait yaklaşık 25 bin liranın zimmete geçirildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma çerçevesinde adliye içerisindeki işlem kayıtları ile evrak hareketlerinin geriye dönük incelendiği öğrenildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.