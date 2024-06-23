Erzincan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu

Bayram için Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'ye gidenler, dönüşte D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Özellikle Erzincan-Erzurum ve Erzincan-Sivas kara yolunda yaşanan trafik sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, polisler ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik polisleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı kavşağındaki uygulama noktasında denetim gerçekleştiriyor.

Ekipler, gerekli denetim ve uyarılar sonrası sürücü ve yolculara çay, su, kek ve kahve ikram ederek vatandaşların bir süre mola vermelerini istedi.

Sürücü ve yolcular ise trafik denetimlerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.