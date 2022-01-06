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Erzincan 'mavi' kategoriye ulaştı

Erzincan 2. doz yeni tip korona virüs (Covid-19) aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek 'mavi' kategoriye ulaştı. Programa özel pasta kesimi yapılarak kutlandı.

IHA6 Ocak 2022 Perşembe 09:15 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 09:15
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Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, Erzincan'ın aşılanmada mavi kategoriye ulaşması münasebeti ile başarıya katkı sağlayan sahadaki aşı ve filyasyon ekipleriyle bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürümü Doç. Dr. Erkan Hirik; "Sağlık çalışanları ailesi olarak çok yorucu ve zorlayıcı zamanlardan geçtiğimiz pandemi süreci boyunca sağlık tesislerinde, filyasyon ekiplerinde, aşılama çalışmalarında, gece gündüz demeden göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınız ve fedakârlıklar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Programa özel pasta kesimi yapılarak kutlandı.

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