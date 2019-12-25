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Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Erzincan'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

AA25.12.2019  12:27 - Güncelleme: 25.12.2019  12:27

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü örgütün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Erzincan yanı sıra Ankara, İstanbul ve Erzurum'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iki asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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