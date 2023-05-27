İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzincan seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları
Güncel

Erzincan seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçmenler, ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak. Seçimlerde deprem bölgesinde yer alan Erzincan'da hangi Cumhurbaşkanı adayının ne kadar oy aldığı merak ediliyor. 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları star.com.tr'den anlık olarak takip edilebilecek. Peki Erzincan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim ne kadar oy aldı? İşte 28 Mayıs Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
Erzincan seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları
ABONE OL

Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına gidecek. Erzincan seçim sonuçları, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde Erzincan'da Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı? İşte 28 Mayıs Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023 seçimlerini ilk turunda yüzde 50+1 oranında salt çoğunluğun sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü tekrarlanıyor. Erzincan'da Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde kaç oy aldığı merak ediliyor. Erzincan'da Cumhurbaşkanlığı seçimini hangi aday kazandı? İşte 2023 Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile ilgili detaylar...

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star seçim sayfasında yer alacak.

YSK verilerine göre Erzincan seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.