Türkiye, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandık başına gidecek. Erzincan seçim sonuçları, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde Erzincan'da Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı? İşte 28 Mayıs Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023 seçimlerini ilk turunda yüzde 50+1 oranında salt çoğunluğun sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü tekrarlanıyor. Erzincan'da Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde kaç oy aldığı merak ediliyor. Erzincan'da Cumhurbaşkanlığı seçimini hangi aday kazandı? İşte 2023 Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile ilgili detaylar...

28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star seçim sayfasında yer alacak.

YSK verilerine göre Erzincan seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.