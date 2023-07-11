Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan haziran ayında 40 bin 179 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2023 yılı haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Haziran ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 40 bin 179 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 306 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 346 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2023 yılının ocak- haziran aylarında toplam 180 bin 768 yolcu, uçak trafiği bin 462, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 372 ton olarak gerçekleşti.