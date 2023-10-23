Erzincan'da 4x4 ambulans hizmeti

Erzincan'ın Kemah ilçesinde sağlık ekipleri, zorlu arazi şartlarında köyleri dolaşarak hastaları muayene edip gerekli tedavileri uyguluyor.

Kemah İlçe Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, bölgenin zorlu arazi yapısı ve iklim koşullarına rağmen kimi zaman kar kimi zaman yağmur ve çamurda en ücra yerlerdeki köylere sağlık hizmeti götürüyor.

İlçe merkezindeki sağlık hizmetlerini aksatmayan ekipler, tam donanımlı ambulanslarla zorlu doğa koşullarında kilometrelerce yol katederek köylerdeki engelli, yaşlı, yatalak ve kronik hastaların takibini yapıyor, gerekli tedavileri uyguluyor.

Evde sağlık hizmetinden kentteki yaşlı, yatağa bağımlı veya ameliyat sonrası evde takibi uygun görülen hastalar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar yararlanabiliyor.

Kemah Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Agah Özdemir, AA muhabirine, ilçede 1 hekim, 2 hemşire ve şoför ile evde sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Evde bakım hizmetleri kapsamında 73 köyde yaklaşık 50 hastaya sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Özdemir, "Yağmur, çamur demeden her daim görev başındayız. Burası dağlık ve kış bölgesi, her hastamızın hastaneye gelme durumu bazen olmuyor. Bu hastalarımıza 4x4 ambulans aracımızla ulaşarak yardımcı oluyoruz. 50 kilometre uzaklığa varan köylerimiz var ve buralarla da iletişime geçerek 7/24 hizmet veriyoruz." dedi.

"YOL ÜZERİMİZDE OLAN DİĞER KÖYLERE DE ULAŞIYORUZ"



Kemah ilçesine bağlı Dutlu ve Mermerli köylerine giderek buradaki yaşlı ve yatan hastalara sağlık hizmeti veren Evde Sağlık Biriminde görevli Dr. Kader Şen, hastaların hayır dualarının, günün bütün yorgunluğunu aldığını belirterek "Hastanemize gelen ihbar üzerine köylerimize en kısa sürede ulaşıp hatalarımızın ilk muayenesini yaptıktan sonra gereken sağlık hizmetini veriyoruz. Yolumuzun üzerinde olan diğer köylere de ulaşıyoruz. Hastamız varsa onların da kontrollerini yaparak bölgemizde sağlık hizmeti veriyoruz." diye konuştu.

Dutlu köyünde yaşayan hasta Cemile Bilge de kendisini muayene etmek için köye gelen sağlık çalışanlarının ilgilerine teşekkür etti.

Sabah rahatsızlandığında ekipleri aradıklarını ve hemen geldiklerini anlatan Bilge, "Tansiyonumu ölçtüler, kontrollerimi yaptılar gayet ilgi gösterdiler. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, bu sağlık hizmeti çok güzel bir sistem." ifadelerini kullandı.

Cemile Bilge'nin eşi Hüsnü Bilge ise sağlık ekiplerine bir telefonla ulaştıklarını, devletin her türlü imkanlarının vatandaşlara seferber edildiğine kırsalda yaşayan biri olarak bizzat şahit olduğunu bildirdi.

"KENDİ ANNE BABALARIYMIŞIZ GİBİ İLGİLENİYORLAR"



Eve gelen sağlık ekiplerinin her şikayetleriyle ayrı ayrı ilgilendiğini vurgulayan Bilge, "Hastane personelinden çok memnunuz, güler yüzlüler. Kendi evlerinde, kendi anneleri babalarıymışız gibi ilgileniyorlar. Sağlık ekipleri en ücra dağ köylerine de yağmurda, çamurda, karda, kışta kısa sürede ulaşıyor hastalarla ilgileniyorlar. Ben devletimle gurur duyuyorum. Allah devletimize zeval vermesin, çalışanlarımızın da ayaklarına taşa değdirmesin." diye konuştu.