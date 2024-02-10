Erzincan'da AK Parti'nin ilçe ve belde adayları belli oldu

Erzincan Belediyesi Nikâh Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında ilçe ve belde adayları seçmene tanıtıldı. Tanıtım toplantısında ilk olarak konuşan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, "Bugün Erzincan'da AK Parti'nin 31 Mart Zaferi'nin temelini atmak üzere bir araya geldik. AK Parti'ye gönül veren hizmete oy veren milletimize olan inancımız tam olduğundan Türkiye'de ve Erzincan'ımızın ilçelerinde ve beldelerimizde AK Parti'mizin kazanacağını biliyoruz" diyerek, belediye başkan adaylarının halka hizmet bayrağını devralıp, millete hizmetkâr olacağını ifade etti.

Daha sonra konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise, dostluğun ve kardeşliğin şehri Erzincan'da Cumhur İttifakı adayı Bekir Aksun ile seçime gidileceğini ve Bekir Aksun'a güvendiklerini söyledi. Karaman açıklamasında; "Dostluğun kardeşliğin ve hoşgörünün şehri Erzincan'dayız, 2024 yılında yani Erzincan yılındayız. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladık ve şimdide Türkiye yüzyılının başındayız. Çok önemli bir tarihi birlikte yaşıyor ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek için hepimiz gayret ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi geçen yıl ülkemizde birlikte iki seçim geçirdik. Bu seçim Erzincan'ımızda barış, kardeşlik ve hoşgörü içinde geçti. Seçimin kardeşlik içinde geçmesinde AK parti ve MHP başta olmak üzere bütün partilerin, sizlerin ve tüm hemşerilerimizin katkısı dolayısıyla herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu seçim sonunda liderimiz Cumhurbaşkanımız, Genel başkanımız Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Allah'a şükrediyor ve tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca halkımız TBMM'de, Cumhur İttifakı'na verdi ve meclisimizde kesintisiz görevine devam ediyor, ne kadar şükretsek azdır. Erzincan siyasi olarak da ülkemizin siyasetine çok katkıda bulunmuştur. Ülke siyasetine yön veren Cumhurbaşkanı ve başbakanlarımızla her zaman gurur duyuyoruz. Adaylarımıza başarılar diliyor ve güveniyorum" diye konuştu.

Tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise, ülke gündemine dair bazı açıklamalarda bulundu.

Demiröz açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Bana dün akşam bilgi geldi ve apar topar önce Bayburt'a daha sonra Erzincan'a geldik. Şu an Cumhur İttifakı ile beraber bütün Türkiye'yi ittifak rengine boyayacağız. Yerel yönetimler seçilen belediye başkalarımız sizlere hizmet için geliyor. Aday adaylarımız vardı hepsi birbirinden değerli. Genel merkezimiz gece gündüz çalıştı. Anketler yaptık Erzincanlı kardeşlerimize soruyoruz, teşkilatlarımıza soruyoruz ve onlar kimi istiyorsa kimi öne çıkarıyorsa ilçelerimizde biz onlar üzerinde Cumhurbaşkanımızın da onayıyla çalışmalar yapıyoruz. Karşımızdaki muhalefeti hepimiz takip ediyoruz. Geçen seçimlerde karşımıza gelen 6'lı masalar 7'li masalar 8'li masalar durumunu şu anda izliyorsunuz. Sadece kurumsal bir parti var, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve cumhur ittifakı ile beraber Türkiye'yi yönetmeye talip bir ittifak var. Bunun dışında darmadağınlar. Parti başkanları kim belli değil, kim kimin üstünde belli değil. Bir gün bakıyoruz birinin açıkladığı ismi diğer gün biri yalanlıyor.

Son yıllarda 2016 yılından beri bir hayli sıkıntılar yaşadık. Bütün emperyalist güçler ve Avrupa'nın baskısı altındayız. Avrupa Birliği'ne alın deriz 60 yıl geçmiştir bizi almazlar, kapıda bekletirler. Bizim ekonomimiz Avrupa ülkelerinin 14'ünün toplamından büyük. Coğrafi olarak Avrupa'nın en büyük ülkesiyiz. Nüfus bakımından Almanya ile birlikte en büyük ülkeyiz. Niye almadıklarını hepiniz az çok biliyorsunuz. Ama bütün bunlara rağmen son 20 yılda Türkiye'nin Avrupa'da ki sesini duyuran, oradaki Avrupa'da yaşayan soydaşlarımızın göğsünü geren bir yönetim sergiliyoruz. Etrafı ateş çemberi, bunun yanında pandemi ve arkasından ekonomik bunalımlar ve nihayet deprem. Asrın felaketini yaşadık bir yıl önce ve orada bu milletin ferasetini herkes gördü. Hiç kimse şu partiden bu partiden demedi. Evindeki ekmeğini böldü oraya gitti. Dünyada hiçbir yerde bir yıl içerisinde böyle bir felaketi kaldırabilen başka bir ülke yok."

Yapılan konuşmaların ardından adaylar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz tarafından tek tek platforma çağırılarak katılımcılara tanıtıldı. Tanıtım toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Düzenlenen tanıtım toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan İlçe ve belde adayları ise şu şekilde;

Çayırlı - Atınç Bahadır,

İliç - Mustafa Gürbüz,

Kemah - Recep İlter,

Kemaliye - Erdem Atmaca,

Otlukbeli - Vahdet Ercan,

Refahiye - Çakmak Paçacı,

Tercan - Alper Murat Müftüoğlu,

Üzümlü - Kenan Tat,

Çağlayan Beldesi - Musa Zengin,

Mollaköy Beldesi - Kadir Akar,

Çadırkaya Beldesi - Emrullah Selçuk,

Kargın Beldesi - Zafer Kaya,

Mercan Beldesi - Enver Akyıldız,

Altınbaşak Beldesi - Onur Bilen