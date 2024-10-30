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Erzincan'da bıçaklı cinayet: Ayhan Sarıkaya evinin önünde öldürüldü

Erzincan'ın Soğukoluk Köyü'nde, 46 yaşındaki Ayhan Sarıkaya, evinin bahçesinde hareketsiz halde yatarken görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Sarıkaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

DHA30 Ekim 2024 Çarşamba 22:12 - Güncelleme:
Erzincan'da bıçaklı cinayet: Ayhan Sarıkaya evinin önünde öldürüldü
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Olay, Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk Köyü'nde meydana geldi. Ayhan Sarıkaya'nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri Sarıkaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayhan Sarıkaya'nın cenazesi otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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