İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4053
  • EURO
    51,9146
  • ALTIN
    7077.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzincan'da düzensiz göçmen operasyonu: Kaçakçılar tutuklandı
Güncel

Erzincan'da düzensiz göçmen operasyonu: Kaçakçılar tutuklandı

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 19 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

AA27 Ocak 2026 Salı 17:13 - Güncelleme:
Erzincan'da düzensiz göçmen operasyonu: Kaçakçılar tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda ayrı günlerde şüphelendikleri iki aracı durduran ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, Ş.U, H.V. ve A.E'yi "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • erzincan
  • düzensiz göçmen
  • göçmen kaçakçısı

ÖNERİLEN VİDEO

Yıkım sırasında Türk bayrağı hassasiyeti: Kepçenin üzerine çıkıp bayrağı aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.