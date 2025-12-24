İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8461
  • EURO
    50,6783
  • ALTIN
    6170.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu medyana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 22:28 - Güncelleme:
Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

E.T. (45) idaresindeki 24 ACL 007 plaka otomobil, Ali Kemali Caddesi üzerinde İ.K.'nin (25) kullandığı 24 AAT 825 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri cadde üzerindeki müstakil evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan R.K. (29), A.T. (27) ve G.K. (29) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.