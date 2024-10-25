İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2024 Cuma / 22 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2919
  • EURO
    37,1327
  • ALTIN
    3020.45
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzincan'da feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı
Güncel

Erzincan'da feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

DHA25 Ekim 2024 Cuma 20:03 - Güncelleme:
Erzincan'da feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı
ABONE OL

Kaza, saat 18:05 sıralarında Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen SG AS 3850 Almanya plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın altına girdi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, yaralı kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, yaralı kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.