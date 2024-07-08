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Erzincan'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 19:30 - Güncelleme:
Erzincan'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
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Erzincan'da C.A'nın (33) kullandığı 49 AAF 413 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Refahiye kara yolu Kızıliniş mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile S.A. (29), A.A. (6), M.A. (8) ve Y.A. (17) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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