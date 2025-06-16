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Erzincan'da kaza: 2 kişi öldü

Erzincan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 06:54 - Güncelleme:
Erzincan'da kaza: 2 kişi öldü
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Kırklar Caddesi üzerinde B.Ç. (27) yönetimindeki 24 ACF 358 plakalı hafif ticari araç ile A.T. (24) idaresindeki 24 ABK 024 plakalı motosiklet, Barbaros Mahallesi 460 Sokak mevkisinde dönüş yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü A.T. ile motosiklette yolcu olan N.Ç'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan B.Ç. ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü B.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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