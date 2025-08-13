İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7753
  • EURO
    47,7516
  • ALTIN
    4389.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
Güncel

Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:38 - Güncelleme:
Erzincan'da Keresteciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü
ABONE OL

Karaağaç Mahallesi 794 Sokak'taki Keresteciler Sitesi'nde İbrahim C'ye ait imalathanede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına 7 itfaiye aracı, 2 tanker ve 30 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Emniyet Müdürü Zafer Baybaba yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Başkan Aksun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ancak ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.