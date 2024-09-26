İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2024 Perşembe / 23 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1721
  • EURO
    38,1882
  • ALTIN
    2930.31
  • BIST100
    10038.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzincan'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Güncel

Erzincan'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarpması nedeniyle 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
Erzincan'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
ABONE OL

Ramazan C'nin (44) kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kova köyü yakınlarında yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü Ramazan C. (44) ile Semiha C'nin (14) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı A.E.C. (11), Melike C. (39) ve H.E.C'yi ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.

Yaralılardan Melike C, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.