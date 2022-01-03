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Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 23:26 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 23:26
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Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 Aralık'ta tedavi altına alınan B.Ş. (51) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

B.Ş'nin cenazesi aynı hastanede yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 gün önce hastaneye kaldırılan S.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Aynı hastanede son iki hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören E.S, H.B. ve A.G. hayatını kaybetmişti.

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