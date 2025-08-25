İSTANBUL 28°C / 19°C
25 Ağustos 2025 Pazartesi
Güncel

Erzincan'da motosiklet devrildi: 4 yaralı

Erzincan'da motosikletin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

25 Ağustos 2025 Pazartesi 00:24
Erzincan'da motosiklet devrildi: 4 yaralı
ABONE OL

F.A'nın (28) kullandığı 24 ABV 889 plakalı motosiklet, Erzincan-Erzurum kara yolu yeni çevre yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü F.A. ile motosiklette bulunan G.A. (27), U.A.A. (6) ve İ.S.A. (4) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

