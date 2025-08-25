Erzincan'da motosiklet devrildi: 4 yaralı

F.A'nın (28) kullandığı 24 ABV 889 plakalı motosiklet, Erzincan-Erzurum kara yolu yeni çevre yolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü F.A. ile motosiklette bulunan G.A. (27), U.A.A. (6) ve İ.S.A. (4) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.