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Erzincan'da narkotik operasyonu: 2 gözaltı

Erzincan'da polislerce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA21 Şubat 2025 Cuma 15:37 - Güncelleme:
Erzincan'da narkotik operasyonu: 2 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, E.A. ve M.Ş'nin ikametlerinde yaptığı aramada 59,97 gram uyuşturucu madde ve 2 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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