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Erzincan'da otomobil bariyerlere çarptı: 9 kişi yaralandı

Erzincan'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

AA28 Haziran 2024 Cuma 10:43 - Güncelleme:
Erzincan'da otomobil bariyerlere çarptı: 9 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Hüsamettin K'nin kullandı 08 AAU 337 hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan aynı aileden K.K (31), C.K. (30), A.K. (23), A.K. (32), F.K. (23), L.K. (5), R.K. (3), K.A.K. (1) ve A.K. (1) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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