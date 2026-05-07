Erzincan'da şüpheli ölüm! Doktorun evinde cansız bedeni bulundu

İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Orhan K'yi (41), Başbağlar Mahallesi 1434 Sokak'taki evinde uyandırmaya çalışan babası, tepki almaması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz yatan Orhan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Orhan K'nin cesedi, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Orhan K'nin daha öncede sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi.