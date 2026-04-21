21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
  • Erzincan'da tefecilik ve yağma operasyonu: 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
Güncel

Erzincan'da tefecilik ve yağma operasyonu: 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

Erzincan'da çeşitli suçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı. İkamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca ve şarjörleri, 1 ruhsatsız tüfek, 7 kesici-delici alet ile çek, senet, çeşitli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

IHA21 Nisan 2026 Salı 17:25 - Güncelleme:
Erzincan'da tefecilik ve yağma operasyonu: 12 şüpheliden 2'si tutuklandı
Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli yağma, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve hırsızlık" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca ve şarjörleri, 1 ruhsatsız tüfek, 7 kesici-delici alet ile çek, senet, çeşitli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

