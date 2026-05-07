Erzincan'da terör ve narkotik operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, nisan ayı içerisinde asayiş, trafik, siber, kaçakçılık, narkotik ve terör örgütlerine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, düzenledikleri operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 1 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonları kapsamında 27 şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Siber suçlar kapsamında yapılan çalışmada ise 7 müstehcen içerikli, 15 terör örgütü propagandası ve 474 yasa dışı bahis içerikli paylaşım yapıldığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 496 internet sitesinin erişime engellenmesini sağladı.