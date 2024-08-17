Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü

Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan Konya'ya giden 04 AY 780 plakalı otomobil ile 34 AJA 267 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 otomobilinde hurdaya dönüştüğü kazada 3 kişi kaza mahallinde hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.