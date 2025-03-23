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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheliye gözaltı

Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA23 Mart 2025 Pazar 22:29 - Güncelleme:
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheliye gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda 4,35 gram uyuşturucu ve 21 adet sentetik ecza ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden A.T, C.A, A.Ö'ye "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", K.E, E.K, A.S. ve A.B'ye ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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