Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan aramalarda 26,39 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Operasyonda C.K, M.Ç, O.N, E.S, F.G, A.M. ve M.A.Y gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.