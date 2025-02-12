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Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 18 göçmen yakalandı

Erzincan'da tır dorsesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 18 göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında bir tırı durdurarak arama yaptı.

Aramada, tırın dorse kısmında ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

Olaya ilişkin göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ş.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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