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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, otobüsün Kartal Belediyesine ait olduğunu ifade ederek, 'Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi.' dedi.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 10:34 - Güncelleme:
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var
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Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

Vali Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "Şu an 4 yaralımız var, yaralılarımız hastaneye sevk edildi. Tüm sağlık ve arama kurtarma ekipleri kaza yerinde. İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diye konuştu.

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