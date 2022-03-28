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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 00:57 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 00:58
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Iğdır'dan Ankara'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan kara yolu Bayırbağ mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.

Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, bazı yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Ekiplerin otobüsteki yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.

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