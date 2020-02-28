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Güncel

Erzincan'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan İranlı tır şoförü taburcu edildi

Erzincan'da yüksek ateş şikayetiyle hastanede izolasyon alanına alınan İran uyruklu tır şoförü taburcu edildi.

AA28 Şubat 2020 Cuma17:26 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 17:26

Valilikten yapılan açıklamada, Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran vatandaşı tır şoförü 33 yaşındaki A.D'nin, tedbiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yönünden değerlendirilmek üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde izolasyon alanına alınarak bir süre gözlem altında tutulduğu bildirildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda A.D'den alınan örneklerin Ankara'da bulunan Hıfzıssıhha Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında yapılan testlerinin negatif çıktığı aktarıldı.

Hastanın, testlerin negatif çıkması üzerine bugün taburcu edildiği kaydedildi.

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