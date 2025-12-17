Erzincan'da zehir tacirlerine geçit verilmedi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda A.B, E.M, E.A, E.P, F.Ç. ve K.D.İ'yi takibe alan ekipler düzenledikleri operasyonda bu kişilerden uyuşturucu ticaretinden elde edildiği iddia edilen 10 bin 200 lira, 7 sentetik ecza maddesi ile 30,87 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

E.A, E.P, F.Ç. ve K.D.İ. "Uyuşturucu kullanma ve bulundurma", A.B. ve E.M. ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.