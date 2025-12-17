İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7282
  • EURO
    50,0979
  • ALTIN
    5930.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Erzincan'da zehir tacirlerine geçit verilmedi

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 15:27 - Güncelleme:
Erzincan'da zehir tacirlerine geçit verilmedi
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda A.B, E.M, E.A, E.P, F.Ç. ve K.D.İ'yi takibe alan ekipler düzenledikleri operasyonda bu kişilerden uyuşturucu ticaretinden elde edildiği iddia edilen 10 bin 200 lira, 7 sentetik ecza maddesi ile 30,87 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

E.A, E.P, F.Ç. ve K.D.İ. "Uyuşturucu kullanma ve bulundurma", A.B. ve E.M. ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.