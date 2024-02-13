İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2024 Salı / 4 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7254
  • EURO
    32,9296
  • ALTIN
    1977.06
  • BIST100
    9054.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Altın madeninde toprak kayması! Bakan Tunç: 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Güncel

Altın madeninde toprak kayması! Bakan Tunç: 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Olayın hemen ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, 'Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.' dedi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da 'Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı.' ifadelerini kullandı.

AA13 Şubat 2024 Salı 16:32 - Güncelleme:
Altın madeninde toprak kayması! Bakan Tunç: 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

HABERİN
VİDEOSU
ABONE OL

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç: Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Bakan Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:

Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum.

VALİ AYDOĞDU: TOPRAK ALTINDA KALANLAR VAR, SAYI NET DEĞİL

Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye giderek incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Aydoğdu, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı." dedi.

  • Erzincan
  • toprak kayması
  • altın madeni
  • İliç

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.