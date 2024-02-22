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Erzincan'daki maden heyelanında yeni gelişme: Bakan Özhaseki incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan toprak kaymasının ardından bölgeye sevk edilen Mobil Su ve Atıksu İzleme Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

Ajanslar22 Şubat 2024 Perşembe 00:21 - Güncelleme:
Erzincan'daki maden heyelanında yeni gelişme: Bakan Özhaseki incelemelerde bulundu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan toprak kayması olayının hemen ardından bölgeye sevk edilen Mobil Su ve Atıksu İzleme Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, mobil laboratuvarda yapılan analizler ve analiz yöntemleri, bölgede yapılan yeraltı ve yerüstü su izleme çalışmaları kapsamında belirlenen çevresel izleme noktaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İliç sahasında toprak kaymasının yaşandığı ilk günden itibaren bugüne kadar her gün 9 bölgeden alınan su numunelerinin analiz sonuçlarını ve bölgede yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarını inceleyen Özhaseki, bölgede yapılan izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürülmesi talimatını verdi.

"ALINAN NUMUNELERDE ZEHİRLİ BİR ATIĞA RASTLANMADI"

İliç'te sürdürülen çalışmalarla ilgili ÇED Genel Müdürü Cihan Tatar'dan bilgi alan Özhaseki, "Erzincan İliç'te her gün düzenli olarak 9 noktadan aldığımız toprak ve su numunelerini, Bakanlığımızın mobil su ve atık su analiz laboratuvarında ve 3 farklı laboratuvarda inceliyoruz. Bugün mobil laboratuvarımızdaki çalışmalara ilişkin yetkili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Şu ana kadar alınan numunelerde zehirli bir atığa rastlanmadı. Erzincan İliç'te tüm birimlerimizle çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

  • Mobil Laboratuvar İnceleme
  • Çevre Bakanı İnceleme
  • Toprak Kayması Araştırma

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