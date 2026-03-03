İSTANBUL 11°C / 4°C
Güncel

Erzincan'ın maden suyu coğrafi işaret aldı

Erzincan'da çıkan maden suyu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu' adıyla tescil edildi.

3 Mart 2026 Salı
Erzincan'ın maden suyu coğrafi işaret aldı
Erzincan Belediyesi tarafından 26 Aralık 2023'te yapılan tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirildi.

Bölgede "ekşi su" olarak adlandırılan zengin mineralli maden suyu, "Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu" adıyla coğrafi işaret aldı.

Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin doğal maden suyunun coğrafi işaret aldığı belirtildi.

Bu gelişmenin kente ve ülkeye hayırlı olmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzincan merkeze 11 kilometre uzaklıktaki Ekşisu mevkisinde doğal kaynaklardan çıkan maden suyu, içerdiği mineraller sayesinde sağlık açısından önemli faydalar sunuyor. Özellikle magnezyum değerinin yüksek olması, Erzincan Ekşisu Doğal Maden Suyu'nu diğer maden sularından ayıran temel özellik olarak kayda geçti."

  • Erzincan Ekşisu
  • Doğal Maden Suyu
  • Tescilli

