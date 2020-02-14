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Erzin'de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı.

IHA14 Şubat 2020 Cuma14:51 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:51

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi, Yalmanlar Caddesi üzerinde Mustafa Hakan Demirel’e ait evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada eşi Nazmiye Yalman Demirel’in yüzünde ve kollarında yanıklar, ayaklarında cam kesikleri oluştu.

Olaydan sonra ekipler arızaya müdahale ederken, yaralı kadın Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirel, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ev sahibinin yeğeni Eren Demirel, dayısıyla birlikte oto tamirhanesinde çalışırken birden bir patlama olduğunu belirterek, "Pencere ve kapılar caddeye fırladı. Dayım eve koştu, bende küçük oğlunu olay yerinden uzaklaştırdım. Yengemin banyodaki elektrikli şofbeni açmasıyla birlikte patlamanın gerçekleştiğini tahmin ediyoruz” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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