Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde korkutan yangın

Üniversite yerleşkesindeki öğrenci yemekhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevlere, olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

YANGINA MÜDAHALEYE TOMA DESTEĞİ

İtfaiye ekiplerinin Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Emniyet Müdürlüğü'nün toplamsal olaylara müdahalede kullandığı TOMA ile de destek veriliyor. 10 bin metrekare kapalı alanı olan ve aynı anda 2 bin kişinin yemek yiyebildiği yemekhanedeki yangını söndürme çalışmalarını, Vali Okay Memiş, Emniyet Müdürü Levent Tuncel ile Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da yerinde takip ediyor.

VALİ MEMİŞ: YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

Yangın söndürme çalışmalarını izleyen Vali Okay Memiş, yemekhanede başladığını ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü belirterek, olayda can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Vali Memiş "Dumanla başlayan bir yangın birden bütün çatıyı kapladı. 112 ihbarından sonra 6 dakika içiresinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olaya müdahale etmeye başladı. Bununla birlikte rüzgarın da etkisiyle yangın artarak, genişleyerek devam etti. Yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde 22 ekiple beraber yüzlerce personelle müdahale ediyoruz. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı diyebiliriz. Soğutma çalışmalarına da başlayacağız. Yangına müdahalenin teknikleri var. Önce doğal gazı kestik, tüpler falan vardı. Biraz kontrollü olmak gerekir. Gördüğünüz gibi alanı emniyetimiz boşalttı. Emniyet'e ait TOMA'lar buraya geldi. Havalimanında acil müdahale için bekleyen araçları yönlendirdik. Orman müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale ediyor. Yangına müdahale edecek araçlar burada" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi'nin bazı fakültelerinde öğrenimin başladığını bazılarının haftaya başlayacağını belirten Vali Memiş, 2 bin kişilik yemekhanenin yanması sebebiyle kimsenin mağduriyet yaşamayacağını da söyledi.