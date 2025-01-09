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Erzurum Havalimanı Aralık ayında 99 bin 948 yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2024 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

IHA9 Ocak 2025 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
Erzurum Havalimanı Aralık ayında 99 bin 948 yolcuyu ağırladı
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Yapılan açıklamaya göre; Erzurum Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 99 bin 96 dış hat yolcu trafiği 852 oldu. Böylece aralıkta toplam 99 bin 948 yolcuya hizmet verildi.

Aralık ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 667, dış hatlarda 12 olmak üzere toplamda 679'a ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 755 ton oldu.

12 Aylık (Ocak-Aralık dönemi) gerçekleşmeler

12 aylık (ocak-aralık) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 1.181.553, uçak trafiği 7.838, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 9.761 ton olarak gerçekleşti.

  • Erzurum Havalimanı
  • 2024 aralık istatistikleri
  • DHMI Genel Müdürlüğü

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