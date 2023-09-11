İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8895
  • EURO
    28,9093
  • ALTIN
    1662.43
  • BIST100
    8134.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Erzurum Havalimanı'ndan 8 ayda 682 bin yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 8 aylık havayolu rakamlarını açıkladı.

IHA11 Eylül 2023 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
Erzurum Havalimanı'ndan 8 ayda 682 bin yolcu uçtu
ABONE OL

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde Erzurum Havalimanından 4 bin 904 iç hat, 143 dış hat olmak üzere toplam 5 bin 47 uçuş oldu. 2022 yılında aynı dönemde toplam 4 bin 586 uçuş gerçekleşti.

Erzurum'da 8 ayda 682 bin 748 iç hatlar ve 8 bin 15 dış hatlardan olmak üzere toplam 690 bin 763 kişi uçak hizmetinden yararlandı. 2022 yılında ise 8 ayda 572 bin 339 yolcu hareketi oldu.

Erzurum'da 2023 yılında toplam 4 bin 275 ticari uçuş oldu. 2022 yılının aynı döneminde bu rakam 3 bin 532 olarak gerçekleşti. 8 ay içinde Erzurum Havalimanında 5 bin 650 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2022 yılının 8 ayında ise 5 bin 85 ton yük trafiği gerçekleşti.

  • havayolu rakamları
  • DHMİ
  • 2023 seyahat istatistikleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.