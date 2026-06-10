Erzurum modeli Türkiye'ye örnek oldu! Başıboş köpek sorununda dikkat çeken başarı

Sokak köpekleri sorununun çözümü için Türkiye genelinde arayışlar sürerken Bakan Çiftçi'nin Erzurum'da belediyelerle koordineli şekilde başarıyla tamamladığı eylem planı, sokak güvenliğinin sağlanması konusunda en somut ve kalıcı çözüm olarak dikkat çekiyor.

Erzurum Valisi olduğu Kasım 2025'te, "İlimiz genelinde başıboş köpek sayısı sıfırlanmıştır" açıklamasıyla büyük ses getiren Mustafa Çiftçi, kanuni çerçevede attığı bu adımla kent genelinde vatandaşların can güvenliğini tam anlamıyla güvence altına almıştı. Bugün gelinen noktada, sokak köpekleri sorununun çözümü için Türkiye genelinde arayışlar sürerken, Bakan Çiftçi'nin Erzurum'da hayata geçirdiği titiz ve planlı çalışma, sahipsiz hayvanlar sorununa karşı yürütülen ulusal politikalara da en büyük rehber oluyor.

Belediye koordinasyonuyla uygulanan plan sayesinde kentte başıboş köpek sayısının sıfırlanması, vatandaşlar tarafından huzur ve güven ortamı olarak memnuniyetle karşılanıyor. Toplanan sokak hayvanları ise barınaklara götürülerek veterinerler ve bakıcıları tarafından tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

"ÇOCUKLARIMIZ RAHAT BİR ŞEKİLDE OKULA GİDİP GELEBİLİYORLAR"

Kahvehane esnafı Tevhit Ergin sokakların artık daha güvenli olduğunu ifade ederek, "Bu sokak hayvanlarıyla alakalı İçişleri Bakanımız Erzurum Valisi'yken talimat verilmişti. Toplatılması ve barınağa götürülmesi noktasında. Sağ olsunlar şu anda çocuklarımız rahat bir şekilde okula gidip gelebiliyorlar. Malum ıssız bölgelerde özellikle işe gidenler, öğrenciler bu konudan mustaripti. Şimdi daha rahat işlerine gidiyorlar, okullarına gidiyorlar. Ayrıca gördüğümüz yerde de barınağı arıyoruz. Bu noktada da Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey de çok duyarlı. Barınaktan hemen gelip alıp zarar vermeyerek barınağa götürüp zaten tüm ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Aslında bu bir gereklilik. Çünkü üreme noktasında fazla oldukları için tehlike teşkil ediyorlardı. Onlara sıcak bir yuva bulunması noktasında bu durum bizleri ziyadesiyle hoşnut ediyor" dedi.

"ARTIK İNSANLAR ÇOCUKLARINI RAHATÇA SOKAĞA BIRAKABİLİRLER"

Vatandaş Dilara Polat ise hali hazırda İçişleri Bakanlığı görevini yürüten ve önceki dönemde de Erzurum Valiliği yapmış olan Mustafa Çiftçi'nin emriyle sokak hayvanları toplatıldığını ifade ederek, "Şimdi şehir merkezinde oldukça rahat geziyoruz. Sokak hayvanlarının rahatsızlığına uğramıyoruz. Sokak hayvanı gördüğümüz yerde belediyeyi arıyoruz. Gerekli merciler gelip hayvanları alıyorlar. Orada gerekli şekilde en sağlıklı halleriyle yiyip içip rahatlarına bakıyor hayvanlar. Böylelikle bizler de sokakta rahat rahat yürüyebiliyoruz. Okula giden öğrenciler de sokak hayvanlarından korkarak, gizlenerek gitmiyorlar. Böylelikle sokakta sokak hayvanlarından korkusuzca ilerleyebiliyoruz. Geçen sene özellikle küçük çocuklar sokak hayvanları tarafından da defalarca saldırıya uğradılar. Dolayısıyla bu onlarda travma bırakmıştı. Ama şimdi artık insanlar çocuklarını rahatça sokağa bırakabilirler" diye konuştu.