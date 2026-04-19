  • Erzurum otomobil ile traktör çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Güncel

Erzurum otomobil ile traktör çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde Erzurum-Ardahan Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 2 sürücü ve otomobilde bulunan bir yolcu yaralanarak Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

AA19 Nisan 2026 Pazar 22:55 - Güncelleme:
Erzurum otomobil ile traktör çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazası 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Erzurum-Ardahan Karayolu üzerinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

OLTU'DA OTOMOBİL İLE TRAKTÖR KAFA KAFAYA GELDİ

Oltu ilçesinde Erzurum-Ardahan Karayolu üzerinde S.K. yönetimindeki 47 LH 935 plakalı otomobil, M.A. idaresindeki 25 DP 285 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan B.Ç. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ekiplerce kapatılan yol, bir süre sonra trafiğe açıldı.

