Erzurum-Rize Yolu ve dev tünel projeleri bakanlık gündeminde

Toplantıda; Önceki Dönem İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıverdi, TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Kurulu Başkanı Nuh Şenol, İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Onay ve Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca yer aldı.

Görüşmede; şehrin kara, hava ve demir yolu ulaşımında daha ileri seviyelere ulaşması amacıyla devam eden projeler ve yeni yatırım planları ele alındı.

Toplantıda Erzurum-Rize güzergâhında yapımı planlanan bölünmüş karayolu projesi, Dallıkavak, Kırık ve Çirişli tünelleri projeleri, Palandöken-Kireçli tünellerinin yatırım programına alınması talebi, Erzurum Havalimanı'nda uçak seferleri ve fiyat politikaları, Havalimanı apron inşaatı ve havaalanı-Dallıkavak bağlantı yolu projesi, İç ve dış hat uçuşlarının artırılması ile turizm ve ekonomi katkısı, Doğu Ekspresi'nin Erzurum'da bir gece konaklaması talebi, PTT Bölge Müdürlüğü'nün Erzurum'da devam etmesi, Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü'nün Erzurum'da bulunması, GSM operatörlerinin Erzurum ve bölge yatırımları gündeme getirildi.

Bakan Uraloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gündeme getirilen projelerin Bakanlık nezdinde değerlendirileceğini ve gerekli adımların atılacağını ifade etti.