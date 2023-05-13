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Erzurum Seçim Sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı, Milletvekili Erzurum Seçim sonucu

Erzurum Seçim Sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği belirleme açısından 509 bin 587 bin seçmen ile kritik bir rol oynayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan aday olurken, 36 siyasi parti milletvekilliği için yarışacak. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri 2023 Erzurum seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak? İşte, Erzurum seçim sonuçlarına göre CHP, AK Parti, MHP, Memleket Partisi, HÜDA PAR oy oranları, ilçelere göre dağılımı ve milletvekili adayları listesi

13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
Erzurum Seçim Sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı, Milletvekili Erzurum Seçim sonucu
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Erzurum Seçim Sonuçları: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 yılı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için vatandaşlar sandık başına gidecek. Erzurum'da 2 bin 236 sandık kurulacak ve 509 bin 587 seçmen sandık başına gidecek. Peki Erzurum seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Erzurum seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 14 Mayıs Erzurum Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve siyasi partilerin oy oranları anbean haberimizde yer alacak.

14 Mayıs 2023 Erzurum cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Erzurum milletvekilleri belli olacak.

Erzurum seçim sonuçları 2023 için anlık ve canlı oy oranları, 14 Mayıs 2023 Pazar günü star.com.tr tarafından aktarılacak.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs seçimlerinde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 28 Mayıs Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri yine 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile 2023 Erzurum Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada açıklanacaktır.

ERZURUM CUMHURBAŞKANI, MİLLETVEKİLİ VE GENEL SEÇİM SONUÇLARI

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

KEMAL KILIÇDAROĞLU:

SİNAN OĞAN:

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık Oranı:

%0.00

AK PARTİ:

CHP:

MHP:

İYİ PARTİ:

YEŞİL SOL PARTİ:

BBP:

YENİDEN REFAH:

MEMLEKET PARTİSİ:

ZAFER PARTİSİ:

AP (ADALET PARTİSİ):

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (TKP, TKH, SOL PARTİ):

TİP:

DİĞER:

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