Güncel

''Erzurum Şehir Hastanesi''ne yönelik soruşturma! Başsavcılık: İncelemeler devam ediyor

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Şehir Hastanesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişinin gözaltına alındığını, ifade alma, bilgi ve belge incelemeleri, teknik incelemeler ve araştırmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

26 Mart 2026 Perşembe 17:49
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılık tarafından yürütülen "kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" iddialarına ilişkin Erzurum Şehir Hastanesinde görevli sağlık personeline ve sivil kişilere yönelik soruşturmaya dair bazı basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda soruşturmaya dair iddialar kapsamında 22 kişi gözaltına alınmış olup, ifade alma, bilgi ve belge incelemeleri, teknik incelemeler ve araştırmalar titizlikle devam etmektedir. Yapılan soruşturmalarla ilgili sevk ve tutuklama işlemleri yapıldığına ilişkin haberin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, kamuoyunun yanıltılmasını önlemek ve yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla, söz konusu asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı haberler nedeniyle ilgili içeriklere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilmiştir. Güvenlik tedbirleri ile kararlara ilişkin ifadeler sonrası, delil durumu gözetilerek değerlendirme yapılacak olup, ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır."

  • Erzurum Soruşturması
  • Gözaltılar
  • Teknik İnceleme

