12 Şubat 2026 Perşembe
  • Erzurum Valiliğinden duygusal veda: Bakan Çiftçi için özel klip hazırladılar
Güncel

Erzurum Valiliğinden duygusal veda: Bakan Çiftçi için özel klip hazırladılar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine getirilen eski Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi için valiliğin sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir veda videosu paylaşıldı. Çiftçi'nin görev süresince vatandaşlarla bir araya geldiği anlardan oluşan klip, duygusal bir şarkı eşliğinde yayımlandı.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 20:27
Erzurum Valiliğinden duygusal veda: Bakan Çiftçi için özel klip hazırladılar
Çiftçi'nin valilik görevi sırasında her kesimden insanla birebir temas kurduğu görüntülerden, Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" şarkısı eşliğinde bir klip hazırlandı.

Klip valiliğin sosyal medya hesaplarından şu notla paylaşıldı:

"Şehrimize gönülden dokunan, her adımında milletimizin huzurunu ve güvenini önceleyen Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, artık İçişleri Bakanı olarak ülkemize hizmet edecektir. Görev süresi boyunca sergilediği samimiyet, dirayet ve insan odaklı yönetim anlayışıyla gönüllerde müstesna bir yer edinmiştir. Ardında iz bırakan hizmetler, hayırla yad edilecek hatıralar bırakmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde üstün başarılar diliyor, aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

