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Erzurum Valisinden depremzedelere bayram ziyareti

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay'da afetzede ailelerle bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada Vali Memiş ve çocuklar arasında geçen diyaloglar ise tebessüm ettirdi.

IHA22 Nisan 2023 Cumartesi 12:00 - Güncelleme:
Erzurum Valisinden depremzedelere bayram ziyareti
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Hatay'da yaklaşık 70 günden beri lojistikten sorumlu koordinatör vali olarak görev yapan Memiş, bu süre zarfında önemli çalışmalara imza attı.

Görev süresince ilin neredeyse tüm ilçe ve mahallelerini dolaşan Memiş, ihtiyaçları yerinde görerek vatandaşların taleplerinin kısa sürede ulaşmasına büyük gayret gösterdi.

AİLELERİN BAYRAMINI KUTLADI

Afetzede vatandaşlarla da sık sık bir araya gelen Memiş, asrın felaketinin ardından aileleri ilk bayramlarında da yalnız bırakmadı.

Bayramın 1'inci gününde Antakya ilçesine bağlı Gökçegöz ve Akcurun Mahalleri'ni ziyaret eden Memiş, 2'nci günde ise konteyner ve çadırkentte yaşayan ailelerle birlikte oldu. İGA Konteynerkent, Aydın Valiliği Kıl Çadır Kampüsü ve Pazaryeri Çadırkente giden Memiş, ailelerin bayramını kutladı.

ERZURUM EKİPLERİ 560 VATANDAŞI ENKAZDAN SAĞ OLARAK KURTARDI

"Devlet olarak ilk günden itibaren vatandaşlarımızın yanındayız" diyen Memiş, felaketin ardından Erzurum'dan yola çıkan arama ve kurtarma ekiplerinin ivedilikle bölgeye intikal ettiğini ve toplamda 560 vatandaşı enkazdan sağ olarak kurtardığını söyledi.

Kendisinin lojistikten sorumlu koordinatör vali olarak görev yaptığını hatırlatan Memiş, "Ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlarımıza gelen yardımları ulaştırmaya gayret ediyoruz." dedi.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelerle yakından ilgilenen Memiş, başsağlığı dileklerinde bulundu.

Memiş ziyaretlerinde çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

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