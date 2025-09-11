Erzurum ve Ardahan çevreleri için yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan'ın doğu kesimleri ile Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum'un kuzeydoğusunda ve Ardahan çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları kuvvetli yağış uyarısında bulunarak , "Yağışların Erzurum'un kuzeydoğusunda ve Ardahan çevresinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar v.b) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.