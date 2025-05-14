Erzurum'a kar sürprizi: Mayıs ayında lapa lapa yağdı

Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı.

Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah iş yerlerine giden vatandaşları şaşırttı.

İlkbahar mevsiminin son ayında, araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaza büründü.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan'daki bazı dağlar da karla kaplandı.

ARDAHAN'DA KAR SÜRPRİZİ

Ardahan'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyü mayıs ayında beklenmedik bir manzaraya sahne oldu. Hava sıcaklığının aniden düşmesiyle sabah saatlerinde yağan kar köyü beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının etkili olduğu Ardahan'ın Posof ilçesinde 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Baharın ortasında yağan kar görenleri şaşırttı.