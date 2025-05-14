İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2025 Çarşamba / 17 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8046
  • EURO
    43,4881
  • ALTIN
    4025.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzurum'a kar sürprizi: Mayıs ayında lapa lapa yağdı
Güncel

Erzurum'a kar sürprizi: Mayıs ayında lapa lapa yağdı

Mayıs ayının ortasında Erzurum'da lapa lapa kar yağdı. Kar yağışının ardından araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
Erzurum'a kar sürprizi: Mayıs ayında lapa lapa yağdı
ABONE OL

Erzurum'a ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısta lapa lapa kar yağdı.

Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Mayıs ayının ortasında lapa lapa yağan kar, sabah iş yerlerine giden vatandaşları şaşırttı.

İlkbahar mevsiminin son ayında, araçların üzeri ve çatılar kısmen beyaza büründü.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan'daki bazı dağlar da karla kaplandı.

ARDAHAN'DA KAR SÜRPRİZİ

Ardahan'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyü mayıs ayında beklenmedik bir manzaraya sahne oldu. Hava sıcaklığının aniden düşmesiyle sabah saatlerinde yağan kar köyü beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının etkili olduğu Ardahan'ın Posof ilçesinde 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Baharın ortasında yağan kar görenleri şaşırttı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.