İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2025 Pazar / 2 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzurum'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Güncel

Erzurum'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından İshak K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 01:51 - Güncelleme:
Erzurum'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
ABONE OL

Müftü Solakzade Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden İshak K'nin (16) annesi, akşam saatlerinde eve girdiğinde oğlunu hareketsiz halde buldu.

Apartman sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından İshak K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.