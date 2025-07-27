Erzurum'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Müftü Solakzade Mahallesi 11. Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden İshak K'nin (16) annesi, akşam saatlerinde eve girdiğinde oğlunu hareketsiz halde buldu.

Apartman sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından İshak K'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.