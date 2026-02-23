İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8461
  • EURO
    51,7241
  • ALTIN
    7254.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzurum'da 2 tane zincirleme kaza: Ölü ve onlarca yaralı var
Güncel

Erzurum'da 2 tane zincirleme kaza: Ölü ve onlarca yaralı var

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 27 kişi yaralandı. Öte yandan aynı bölgede ikinci kez meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA23 Şubat 2026 Pazartesi 13:17 - Güncelleme:
Erzurum'da 2 tane zincirleme kaza: Ölü ve onlarca yaralı var
ABONE OL

Sabah saatlerinde çok sayıda aracın karıştığı ve 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği Erzurum-Aşkale kara yolunda ikinci kez zincirleme bir trafik kazası daha meydana geldi.

İran'a ait yolcu otobüsü ve iki tırın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

İki kaza nedeniyle Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, kaza yerlerinde incelemede bulundu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.